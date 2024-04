Ukraina väitel hävis võimsas droonirünnakus kuus Vene sõjalennukit

Täna öösel toimunud rünnaku Venemaal Rostovi oblastis asuva Morozovski lennubaasile korraldas Ukraina julgeolekuteenistus (SBU) koostöös Ukraina sõjaväega, ütlesid asjaga kursis olevad allikad The Kyiv Independentile.

Väidetavalt hävitati vähemalt kuus sõjalennukit ja veel kaheksat kahjustati. Lisaks sai umbes 20 Vene sõdurit surma või haavata, ütles allikas The Kiev Independentile.

«See on oluline erioperatsioon, mis vähendab märgatavalt Vene vägede lahinguvõimet,» kommenteeris allikas toimunut Ukraina väljaandele.

Varem teatas Venemaa ulatuslikust Ukraina droonirünnakust Venemaa erinevate piirkondade vastu, väites, et lasi alla Ukrainast teele saadetud 53 drooni.

Venemaa kaitseministeerium väitis, et enamik droonidest – 44 – tulistati alla Rostovi oblasti kohal, kus asub Morozovski lennubaas. Varem ilmusid Telegrami kanalites väited, et lennubaasi lähedal on kuulda võimsaid plahvatusi.