Märgitakse, et hiljuti ründasid Ukraina relvajõud esimest korda droonidega rindejoonest 1300 kilomeetri kaugusel asuvaid sihtmärke Tatarstanis. Üheks löögiks kasutati Ukraina drooni UJ-22. Varem arvati, et selle lennuulatus on 800 kilomeetrit.