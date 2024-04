Nii USA kui ka teiste lääneriikide senisest teravama kriitika Iisraeli tegevuse vastu on kutsunud esile olukord, kus Palestiina Punase Poolkuu Ühingu teatel on Gazas nälga surnud juba 31 last ja ÜRO hinnangul on sügavas alatoitumuses üle 50 000 lapse. Kõige rängem on olukord enklaavi põhjaosas, kus abiühenduse Oxfam teatel on elanikud alates jaanuarist olnud sunnitud toime tulema tarbides keskmiselt vaid 245 kilokalorit päevas ehk soovituslikust umbes tosin protsenti.