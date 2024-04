Euroopa Politseiameti (Europol) andmetel tegutseb Euroopa Liidus 821 väga ohtlikku kuritegelikku jõuku kokku rohkem kui 25 000 kurjategijaga. Peamiselt narkokaubandusega tegelvad rühmitused on ajanud juured alla sisuliselt kõikjal Euroopas.

Europoli eelmise nädala lõpus avaldatud raportis järeldati, et Euroopa Liidu sisejulgeolekule kujutab organiseeritud kuritegevus endiselt väga suurt ohtu. Ametivõimude tähelepanu on koondunud eriilmelistele kriminaalsetele võrgustikele, mis on peamiselt seotud narkokaubanduse, pettuste, varavastaste kuritegude, migrantide smugeldamise ja inimkaubandusega.