KÄSI PESEB KÄTT? ⟩ Von der Leyen andis 18 000-eurose kuupalgaga euroameti parteikaaslasele

Teiste seas on näiteks ELi välispoliitika kõrge esindaja, Hispaania sots Josep Borrell ja Prantsusmaa liberaal, siseturu volinik Thierry Breton esitanud von der Leyenile kirjaliku kaebuse seoses eurosaadiku Markus Pieperi nimetamisega väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete erisaadikuks. Nende hinnangul on Saksa poliitiku ametisse panek «tõstatanud küsimusi nimetamisprotsessi läbipaistvusest ja erapooletusest», vahendas The Guardian.