New Yorgi ümbrust raputas harukordne maavärin

Maavärina kese oli USA geoloogiateenistuse teatel New Jersey osariigis Whitehouse Stationi lähistel, mis jääb New Yorgi linnast umbes 65 kilomeetri kaugusele läände. Maavärinat oli tunda kogu laiemas n-ö kolme osariigi piirkonnas ehk New Jersey, New Yorgi ja Connecticuti osariigi kokkupuutekohas.