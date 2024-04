INTERVJUU ⟩ Marina Kaljurand: enne ELi kandidaadi staatusest mõtlema hakkamist peab Armeenia palju ära tegema

Armeenia ja Venemaa suhted on alates teist Mägi-Karabahhi sõda 2020. aastal aina halvenenud ja Vene välisminister Sergei Lavrov on isegi rääkinud Vene-Armeenia suhete kokkuvarisemisest. Samuti on Armeenia avalikult öelnud, et kaalub Euroopa Liiduga liitumist ning kandidaadi staatuse saamist.