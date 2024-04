VIDEO ⟩ Vilniuse promoklipp ajas elanikud marru: meil ei ela ainult pätid ja alkohoolikud!

Äriarendus- ja turismiagentuur Go Vilnius avaldas möödunud nädala neljapäeval uue videokampaania pealinna Vilniuse reklaamimiseks. Videol, mis kannab pealkirja «Ootused vs reaalsus» kujutatakse algul linnaelanikke prügikastide juures joomas ning seinale urineerimas, viidates Nõukogude okupatsiooniajale. Hiljem näidatakse kaasaegset Vilniust, mis on agentuuri sõnul täis kultuuri, rohelust ja toiduelamusi.