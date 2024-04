Trump hämmingus: miks kipuvad USAsse migrandid sõjas riikidest, aga mitte Taanist?

Üks ürituse külaline rääkis ajalehele The New York Times, kuidas umbes 45 minutit kestnud kõne keskpaigas alustas Trump kärkimist Ameerika Ühendriikidesse saabuvate sisserändajate aadressil. «Need inimesed tulevad vanglatest ja kinnipidamisasutustest. Nad tulevad lihtsalt uskumatutest kohtadest ja riikidest – riikidest, mis on katastroofilised,» lausus Trump külalise väitel.