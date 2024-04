Muu hulgas on info seas näiteks ühe poliitikastrateegi korraldus tema ettevõtte all tegutseva trollifarmi töötajale kirjutada kommentaar, mis poleks pikem kui 200 tähemärki ja jätaks mulje, et selle autor elab mõne USA suurlinna äärelinnas. Strateeg soovitab kommentaaris anda mõista, et see väljamõeldud ameeriklane ei toeta sõjalist abi, mida USA annab Ukrainale ning leiab, et raha tuleks kasutada USA piiride, mitte Ukraina omade kaitseks. «Ta näeb, et [USA presidendi Joe] Bideni poliitika viib USAd kokkuvarisemise poole,» seisab libakommentaari kirjutajale antud juhtnöörides.