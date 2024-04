ÜLEVAADE ⟩ Iisrael kavandab vägede väljatõmbamisega Gazas järgmist käiku

Pühapäeval teatas juudiriigi armee ootamatult, et viis kõik oma üksused välja Khan Younise linnast, mis tähendab, et Gaza sektori lõunaosas enam Iisraeli sõdureid ei ole.

Palestiinlaste enklaavi on jäänud seega ainult Nahali jalaväebrigaad, mis tegutseb Gaza kesk- ja põhjaosa eraldavas koridoris. Iisraeli ametnikud rõhutasid, et sõjaväe kohalolu säilitamine on vajalik «tegevusvabaduse ja täpsete luurel põhinevate operatsioonide teostamise võimekuse säilitamiseks», vahendab New York Times.