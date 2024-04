Ukraina prokuratuur: teada on 54 venelaste hukatud Ukraina sõjavangi

Peaprokuratuur märkis Telegramis, et Beloussov kinnitas portaali Suspilne eetris, et okupandid panid toime kuriteo, mis salvestati videole ja avaldati 7. aprillil sotsiaalvõrgustikes.

Beloussovi sõnul toimus see Hersoni oblastis Krõnkõ lähedal, üksikasju alles kontrollitakse.

«Selle ja eelnevate tõikade põhjal uurime välja ka väejuhatuse, mis selliste tegude eest vastutab. Jutt ei ole mitte ainult üksuste ülematest, vaid ka kõrgemast sõjalis-poliitilisest juhtkonnast. Sest see ei ole üksikjuhtum, vaid näitab Venemaa poliitikat,» rõhutas Beloussov.

Peaprokuratuuri teatel on Ukraina sõjavangide hukkamise juhtumeid tuvastatud alates 2022. aasta märtsist.

Kohus mõistis esimese Vene sõjaväelase Tšernihivi oblastis Ukraina kaitsja hukkamise eest juba süüdi. Uurimist raskendab asjaolu, et prokuröridel ja uurijatel puudub üldjuhul juurdepääs kuriteopaigale ja võimalus surnukehadega tutvuda.

«Aga see töö käib. Ukrainal on kuritegude dokumenteerimisel ainulaadne kogemus, isegi alale juurde pääsemata... Teeme koostööd Rahvusvahelise Kriminaalkohtu, ÜRO vaatlusmissiooni, luureagentuuride ja valitsusväliste organisatsioonidega, kes samuti koguvad teavet. Meie ülesanne on nüüd dokumenteerida, jäädvustada, maailmale tõtt rääkida,» tsiteeriti peaprokuratuuri sõjakuritegude osakonna juhatajat.