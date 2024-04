Pellegrini võidu järel peljatakse Slovakkia täielikku ungaristumist

Kuigi presidendiamet on Slovakkias suuresti tseremoniaalne, tähendab liitlase Pellegrini riigi etteotsa saamine siiski Ficole lihtsamat põlve, sest liberaali Zuzana Čaputová ametist lahkumisega kaob oht, et riigipea võiks valitsuse seadustele veto panna või paluda põhiseaduskohtul neid hinnata. Presidendil on ka õigus määrata põhiseaduskohtu kohtunikke, mis võib mängida olulist rolli siis, kui Fico liigub edasi plaaniga leevendada oluliselt karistusi korruptsiooni eest, vahendas Reuters.