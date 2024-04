ÜLEVAADE ⟩ Orbánile kinda visanud poliitiline eikeegi teeb Ungari ladviku ärevaks

Ungari poliitikataevas kiiret tähelendu tegev Magyar on võimukoridorid oma Orbáni-kriitikaga kihama pannud peamiselt seetõttu, et rohkem kui kaks aastakümmet oli ta võimupartei Fidesz liige ja pidas valitsusega seotud mõjukaid ameteid. Paljud ungarlased on samas tema seljataga just seetõttu, et nende hinnangul tunneb Magyar eliidi pahesid läbi ja lõhki.