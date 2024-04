Oktoberfest lööb Saksa kanepisuitsetajate nina ees ukse kinni

BBC kirjutas täna, et Saksamaa kaguosas asuval Baierimaal avatud Oktoberfesti ala võidakse kuulutada kanepivabaks tsooniks, kuigi Saksamaal on kanepi suitsetamine nüüdsest seadusega kõikjal lubatud.

Selliste normide vastuvõtmisega loodetakse Saksamaal kontrollida turule paisatud narkootikumi kvaliteeti ja piirata musta turgu. Kanepi legaliseerimise vastased on aga siiani veendunud, et muudatused kahjustavad noorte tervist, must turg ei kao ja samas tekitatakse politseile ohtralt lisatööd juurde.

Kristlik-Sotsiaalsesse Liitu (CSU) kuuluv Baieri liidumaa peaminister Markus Söder on teinud ettepaneku kanepivabade tsoonide loomiseks. See oleks kanepi legaliseerimise seadusega kooskõlas, arvatakse Münchenis.

Piirangute eirajaid ootavad trahvid, mis Baierimaal on eriti karmid ja võivad ulatuda kuni 1000 euroni. Eriti teraselt plaanib Saksamaa politsei jälgida seda, et marihuaanat ei suitsetataks laste läheduses. Oktoberfesti puhul on üheks kanepivaba tsooni loomise argumendiks samuti see, et tegemist on suuresti pereüritusega.