Jennifer ja James Crumbley on esimesed lapsevavanemad, kes mõisteti USAs süüdi koolitulistamisele kaasaaitamises. Vanematele said saatuslikuks lihtsad vead, mis oleksid 2021. aastal päästnud Michiganis nelja lapse elu.

Tegemist on USA katsega luua hoobasid, et pidurdada koolitulistamise juhtumite arvu kasvu, kirjutas The Guardian. Prokurörid ehitasid oma süüasja argumentidele, mis näitasid, kuidas vanemad oleksid saanud tapmised ära hoida ja katastroofi peatada.