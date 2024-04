KETSISKANDAAL ⟩ Briti peaminister palus vabandust «lahedate» Adidase tossude maine rikkumise eest

Sunak põhjustas tõelise trendiskandaali, kui avaldas eelmisel nädalal Instagramis videointervjuu, milles ta selgitab oma maksupoliitikat. Kära põhjuseks polnud aga sugugi mitte see, mida Sunak ütles, vaid asjaolu, et valge särgi, tumesiniste pükste ja mustade sokkide juures kandis ta halli-, valge- ja mustakirjusid Adidase tosse.

Pärast seada teatas hulk inimesi sotsiaalmeedias, et nüüd ei jää neil muud üle, kui oma Adidase Samba tossud müüki panna, sest Sunak on need jäädavalt fännide jaoks ära rikkunud, vahendas The Guardian.