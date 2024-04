Soome tahab tuua NATO Põhjala maavägede juhtimise Mikkelisse

Soome kaitseministeerium ütles juba veebruaris, et taotleb endale maavägede allstaapi, mis tegutseks otse USA idarannikul paikneva Norfolki ühendväejuhatuse all. Nüüd kinnitasid julgeoleku ja välispoliitika allikad Iltalehtile, et kõnealune allstaap tuleb suure tõenäosusega umbes poolesaja tuhande elanikuga Mikkeli linna.