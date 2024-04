Europarlament trahvis Kremli heaks luuramises kahtlustatavat Ždanokat

Jaanuari lõpus paljastasid väljaanded The Insider, Delfi, Re:Baltica ja Expressen, et Ždanoka on aastaid tegutsenud Venemaa julgeolekuteenistuse FSB heaks. Läti eurosaadik eitas süüdistusi ning ütles mõni aeg hiljem Strasbourgis kolleegide ees peetud kõnes, et on «rahuagent», kes tahab tagada vaid fašismivaba Euroopat, kus kaitstakse vähemuste õigusi.