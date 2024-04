AASIA VAADE ⟩ Mida lääs ei mõista ultranatsionalistliku Modi edu ja järgmise superjõu India osas

Teoga näidati toetust paremäärmuslikele hindu natsionalistidele. Rami templi ehitasid 1992. aastal radikaalsed hindud, kelle väitel oli tegemist oli algselt nende pühapaigaga, hävitatud mošee vundamendile. Seda tegu, mis ikka veel õhutab hinduradikaalide ja moslemite ning teistesse konfessioonidesse kuulujate, näiteks kristlaste vahelisi kokkupõrkeid, peetakse tõsiste rahutuste alguseks. Asjaolu, et riigi, kus elab üle 200 miljoni moslemi, president osaleb sellise suure sümboolse väärtusega tseremoonial, on peetud ajalooliseks pöördepunktiks.

Populism? Uus teokraatia?

Modi karakteri mõistmine on lääne jaoks raske. Enamik meediast kujutab teda autoritaarse populistina, mis on vastuolus tema tohutu populaarsusega, nimelt on ta viimase kümne aasta kogu planeedi kõige suurema toetusega juht. Mida me aga ei mõista?