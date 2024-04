UKRAINA PÄEVIK 10.04: olukord terve rinde ulatuses on keeruline ja on paaris lõigus muutumas kriitiliseks. Kõige raskem on seis Avdijivka tagusel alal ning Bahmuti ja Tšasiv Jari vahel. Viimase langemine okupantide kätte tooks kaasa rea negatiivseid tagajärgi Donetski oblastis laiemalt. Võimalik, et venelased on suunamas sinna lisajõude teistelt lõikudelt.