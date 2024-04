Praegu on Orenburgi linnas üleujutusvööndis üle 2500 maja ning samuti üle 2500 erakrundi. Viimastel andmetel on sealt evakueeritud ligi 1300 inimest, sealhulgas 302 last.

Orenburgi oblasti Orski linnas, kus 5. aprillil purunes tamm, ujutati üle umbes 6000 erakrundiga maja, millest vabanes viimase 24 tunni jooksul vee alt 820 majapidamist. Üleujutusaladelt on evakueeritud üle 2500 inimese, sealhulgas 801 last ning 15 ajutises majutuskeskuses on 1257 inimest, sealhulgas 200 last.