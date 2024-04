Lego klotsid. Foto on illustratiivne.

Uus-Meremaa politsei teatas neljapäeval, et neil on kaalukaid tõendeid mehe ja naise vastu, kes on varastanud viimastel kuudel poodidest 20 000 Uus-Meremaa dollari (12 000 USA dollari) väärtuses legosid.