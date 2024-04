POSTIMEES UKRAINAS ⟩ Droonisõda muutub järjest ohtlikumaks ja keerulisemaks

Ivanõtš peab silmas, et suurem osa kujutletavast vaenlase rühmast oleks enesetapudrooni plahvatuses pihta saanud. «Isegi need, kellel kaitsevest oleks killud kinni pidanud, poleks siit edasi läinud. Nende ribid oleks väga haiget saanud,» oli Ivan kindel.

Ukraina 31. mehhaniseeritud brigaadi ründedroonide üksus katsetas polügoonil uut taktikat lauprünnakutele tulevate Vene sõdurite vastu. Mürsupuudusel on enesetapudroonidest – peamiselt on need piloodi juhitavad FPV-droonid – saanud Ukraina üksuste peamised tapavahendid lainetena peale tulevate Vene sõdurite vastu.