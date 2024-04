ÜLEVAADE ⟩ Soome ministrid pagevad armutult kärpekääre lõksutava Purra eest

Olgugi et esialgu pole säästuettepanekuid koostav töörühm sugugi veel oma ülesandega valmis, on juba nii mõnedki valitsuse liikmed esmaspäeval-teisipäeval peetavate eelarvkõneluste eel murelikud oma valdkonda tabava kokkuhoiu pärast.

Põlissoomlaste ridadesse kuuluva sotsiaal- ja tervishoiuministri Kaisa Juuso sõnul püüab ta mõistagi leida kärpekohti, kuid see on ilma suurema kahjuta keeruline. «Sotsiaal- ja tervishoius on raske leida selliseid asju, kust saaks säästa, ilma et see teenust halvendaks,» lausus ta rootsikeelsele Ylele. Kanali väitel on Juuso teiste ministrite seas oma suhtumise tõttu saanud külge säästutõrksa maine. Ent sotsiaal- ja tervishoiukulud moodustavad eelarvest umbes kolmandiku, mistap pole kärpekääridest valdkonnal kindlasti pääsu.