INTERVJUU ⟩ Marshall Fundi ekspert: Kongressi liikmed kordavad Vene jutupunkte

Osa Kremli jutupunktidest on juba jõudnud ka Ameerika Ühendriikide rahvasaadikute suhu, eriti mis puutub Ukraina sõjalist toetamist, rääkis mõttekoja German Marshall Fund vanemteadur Bret Schafer Postimehele.

Eelmisel nädalal teatas esindajatekoja luurekomitee esimees Mike Turner, et Vene propaganda on levinud Kongressi ja mõned vabariiklased kordavad Kongressi saalis Vene desinformatsiooni, eriti mis puudutab Ukrainat. Kui tõsine olukord tegelikult on?

Ma ütleks alustuseks, et keeruline on alati täpselt öelda, kas tegu on Vene propagandaga või sellega, et venelased kordavad isolatsionistlikke sõnumeid, mis tulevad Ühendriikidest. Tegu on teatud mõttes üksteiselt narratiivide laenamisega.

Kui me analüüsisime mõningaid kongresmenide kommentaare Ukraina teemal, siis liikmete seas on toetus Ukrainale üsna tugev. Isegi Vabariikliku Partei seas.