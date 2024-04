Veetase Orenburgi linnas peaks saavutama haripunkti täna, mis tähendab, et linnas on oodata üleujutuste laienemist, teatasid kohalikud võimud eile.

«Ma arvan, et [veetase] tipneb Orenburgis ööpäeva jooksul, millele järgneb platoo ja seejärel langus,» ütles oblasti kuberner Denis Pasler ajakirjanikele eile. «Kõik vajalikud tööd on teostamisel. Nüüd on fookus mitme punkti jälgimisel, kus vaadeldakse kõige raskemat olukorda.»