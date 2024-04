Soome presidendi uue auto hinnast poole moodustab automaks

Soome presidendi uus ametiauto on soomustatud Audi sedaan, mis maksab riigile umbes 1,1 miljonit eurot. Presidendi kantselei sõnul võeti see kasutusse eile, vahendab Yle.

Presidendi kantselei märkis, et presidendi ametiauto ei ole seotud presidendi isikuga. Tegu on pikema plaani soetusega, mis on vastavuses vabariigi presidendi kantselei operatiivse ja finantsplaneerimisega.