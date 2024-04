Kurgani oblastis ronisid preestrid «õhuprotsessiooni» tarbeks väikelennuki An-2 pardale, nendega oli ühes Tšimejevskaja Jumalaema ikoon, mille abil käidi palvetamas, et Toboli jõgi lõpetaks ümbruskaudsete asulate vee alla matmise.

Samal ajal kui lennuk tegi ringe üleujutatud põllu kohal, lugesid preestrid palveid vee taandumise nimel. Kurganis on oodata üleujutuste tipnemist aprilli teises pooles.

Õigeusukiriku Kurgani piirkonna juhatus ütles, et vaimulikkond ühines eriolukordade teenistuse vaatluslendudega.

Kohalik kirikupea metropoliit Daniil märkis, et usklikud ise palusid tal üleujutuse piirkonna kohal palveid lugeda.

«Vene maadel on traditsioon – inimesed palvetavad rongkäigu ajal, kas siis jalgsi või transpordiga,» vahendab kiriku avaldus Daniili sõnu.

Preestri sõnul on ikoonid Venemaad keerulistel aegadel aidanud ja aitavad ka tegeleda praeguste üleujutustega, mis on aastakümnete suurimad.

Daniil andis suunised ka Toboli jõe piirkonda jäävatele kirikutele palvetada, et vesi taanduks.

Vene võimud on evakueerinud tõusva vee teelt tuhandeid inimesi, vee alla on jäänud juba ligi 10 000 elamut. Kasahstanis on evakueerituid aga juba üle 96 000.