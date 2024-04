Lubatud abi ei ole jõudnud näljahädasse langenud Gazasse

Netanyahu lubas möödunud nädalal Ühendriikide presidendile Joe Bidenile, et Iisrael suurendab Gazasse lubatavate abisaadetiste hulka. ÜRO andmed seda aga ei kinnita ja humanitaarabi kandvate veoste hulk paistab vähikäiku tegevat.

«Esmapilgul on seda palju vähem [kui lubatud],» ütles The Guardianile endine Bideni administratsiooni vanemametnik Jeremy Konyndyk, kes juhatab nüüd abiühendust Refugees International. «Väga vähe on tegelikult muutunud.»