Sudaani kodusõja lahvatamisest möödub esmaspäeval aasta. Verises kahe kindrali võimuvõitluses on tapetud rohkem kui 13 000 inimest, üle 8,5 miljoni sudaanlase on sunnitud kodudest lahkuma. Totaalselt käpuli riigist tulevad aina valjemad, senikogemata näljahädast märku andvad appihüüded, mida keegi ei kuule.

Mullu aprillis puhkes kodusõda riigi sõjaväe ja mässulistest Kiirtoetusvägede (RSF) rühmituse vahel. Poolte eesotsas on kaks kindrali – riigi sõjaväe juht ning de facto riigipea Abdel Fattah al-Burhan ning paramilitaaride liider Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) – kes on pealinna Hartumi tänavatel alanud võitluse kandnud edasi ka teistesse piirkondadesse, sealhulgas riigi lääneossa Darfuri, kus on paramilitaarid suutnud hõivata viiest piirkonna suuremast linnast neli.