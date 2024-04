Lisaks õhurünnakule hõivas Iraani islami revolutsiooniline kaardivägi laupäeval laeva MSC Aries. Iraani riiklik uudisteagentuuri IRNA teate kohaselt on laev seotud Iisraeliga.

«Sepah' (islami revolutsiooniline kaardiväe) laevastiku eriüksus tegi helikopterioperatsiooni, hõivates konteinerlaeva nimega MCS Aries,» teatas laupäeval IRNA ja lisas, et operatsioon toimus Hormuzi väina lähistel. «Laeva juhitakse nüüd Iraani territoriaalvete poole.»

Ajalehe The Hindu andmetel on Hormuzi väinas hõivatud laeva pardal ka Eesti kodanik. Õhtul kinnitas seda ka USA riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja Adrienne Watson, kes kirjutas sotsiaalmeediaplatvormil X, et mõistab hukka laeva hõivamise Iraani poolt. «Laevameeskond koosneb India, Filipiinide, Pakistani, Venemaa ja Eesti kodanikest. Kutsume Iraani üles laeva ja selle rahvusvahelise meeskonna viivitamatult vabastama,» sõnas Watson oma postituses.