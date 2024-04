«Ootame, et EL kiidab meie jaoks viivitusteta heaks läbirääkimiste raamistiku. Me ei näe mingeid objektiivseid takistusi, mis võiksid seda segada. Meid toetavad aktiivselt kõik Euroopa riigid,» ütles Šmõhal.

Ta lisas, et Ukrainal on usaldusväärsed partnerid Euroopa Liidus, kes on valmis aitama ja jagama kogemusi läbirääkimiste protsessi edukaks läbiviimiseks.