Podoljak ütles, et Moskva on võtnud kasutusele uue taktika ning ründab elektrijaamu 10 või 12 raketiga korraga, mille tõttu neil õnnestub mööda pääseda Ukraina õhutõrjesüsteemidest nagu Patriot, millele laskemoona napib.

«Süsteem on ülekoormatud,» ütles Podoljak. «Nüüd peame vaatama, kas me suudame süsteemi käigus hoida, kas me vajame rohkem õhutõrjesüsteeme, eriti ultrahelivastaste ballistiliste rakettide vastu, ja kas suudame hävitatud rajatised taastada.»