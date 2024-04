Iraani rünnak Iisraelile on sarnane rünnakutele, mida Venemaa on korduvalt läbi viinud Ukraina vastu, et teha kindlaks optimaalne ründepakett lääne õhu- ja raketitõrjest läbitungimiseks, kirjutas Sõjauuringute Instituut (ISW) täna öösel.