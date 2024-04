Eksperdid eeldavad, et Iisrael ründab vastuseks Iraani sõjaväebaase

Michael Oren, endine Iisraeli suursaadik Ameerika Ühendriikides, ütles CNNiga rääkides, et Iisrael ei saa rünnakule mitte reageerida.

«See sõltub suuresti sellest, kui suurt kahju Iraani droonide ja tiibrakettide esimene laine tekitab,» ütles Oren. «Aga igal juhul oleme me Lähis-Idas ning surve ja heidutus loevad siin kohutavalt palju. Ma ei usu, et Iisraeli saab niivõrd massiliselt rünnata nii, et Iisrael seejuures ei reageeri olulisel määral.»