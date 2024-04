Sõrskõi: Venemaa on oma vägedele andnud korralduse vallutada Tšassiv Jari 9. maiks

Ta märkis, et vaenlane koondab oma jõupingutusi, et murda Ukraina kaitsevõime Bajmutist lääne pool, jõuda Severski Donets-Donbassi kanalini, vallutada Tšassiv Jari linn ja luua tingimused edasiseks edasiliikumiseks Kramatorski suunas.

«Vaenlase plaanide elluviimist takistab meie brigaadide kangelaslik kaitse, mis sõna otseses mõttes on end kaevanud maa sisse, et hoida tagasi vaenlase igapäevaseid rünnakuid. Kasutades arvulist ülekaalu ja erinevaid motivatsioonitegureid, sealhulgas hukkamist, jõudsid eraldi vaenlase jalaväegrupid Novõi naabrusesse, kuid hävitati kamikadze droonide löökide ja suurtükitulega. Samal ajal on oht endiselt kiireloomuline, arvestades, et Venemaa kõrgeim sõjaline juhtkond on andnud oma vägedele ülesande hõivata Tšassiv Jari enne 9. maid,» kirjutas Sõrskõi Facebookis.