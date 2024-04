Austraalia föderaalkohus leidis, et endine liberaalse partei parlamendiametnik Bruce Lehrmann vägistas parlamendihoones oma kolleegi Brittany Higginsi, vahendab The Guardian.

Lehmann kaebas telekanali Network 10 kohtusse, kuna väljaanne oli teinud Higginsiga teleintervjuu, kus esitles teda vägistamisohvrina. Intervjuus rääkis pisarais Higgins, kuidas ta oli pärast 2019. aastal Canberras veedetud ööd ärganud ministri kabinetis diivanil ja saanud aru, et kolleeg oli teda vägistanud. Väljaanne on aastate jooksul korduvalt väitnud, et lugu vastab tõele.