Ühendkuningriik on viimase pooleteise aasta jooksul võtnud sihikule hulga riike, saavutamaks kokkulepet migrantide saatmiseks. Välisministeerium nimetas dokumentides riikideks, kellega ollakse esmajoones huvitatud kokkuleppe sõlmimisest, Elevandiluurannikut, Botswanat, Costa Ricat ning Armeeniat, vahendab The Times.

Teada on, et valitsus jätkas läbirääkimisi nende riikide esindajatega Rwandaga sarnase lepingu sõlmimiseks, kuid need on takerdunud.

Endine Ühendkuningriigi Euroopa asjade minister Leo Docherty kohtus Armeenia välisministriga juba mullu juulis, läbirääkimised algasid septembris, kuid need on sarnaselt teistele riikidele pandud pausile.

Samuti on maad kuulatud nii Ecuadoris, Paraguays, Peruus, Brasiilias ja Kolumbias, n-ö varunimekirja pandi Aafrika riigid Roheneemesaared, Senegal, Tansaania, Togo, Angola ja Sierra Leone. On teada, et Maroko, Tuneesia, Namiibia ja Gambia lükkasid pakkumise läbirääkimisteks tagasi.

Valitsus loodab, et läbirääkimisi riikidega saab jätkata, kui kokkulepe Rwandaga on jõustunud. Siseministeeriumi sõnul on eesmärk saata Aafrika keskosas riiki esimesed migrandid juuni alguseks. Samas ei ole aga veel leitud sobivat lennufirmat esimeste lendude korraldamiseks.

Välisministeerium on öelnud, et mitu potentsiaalset partnerriiki on keeldunud läbirääkimisi jätkamast, kuniks ei ole täpselt teada, kuidas lahenevad juriidilised ja logilistilised probleemid kokkuleppel Rwandaga.

Niinimetatud Rwanda ohutuse seaduse eelnõu loodetakse vastu võtta neljapäeval. Seejärel teavitatakse hiljemalt kahe nädala jooksul esimesi migrante, kes on riigist välja saatmisele määratud.