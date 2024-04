Läti tahab piirata alkoholi veebimüüki

Terviseministeeriumi parlamendi sekretäri Artjoms Uršuļskise sõnul on alates Covid-19 pandeemiast hoo sisse saanud alkoholi veebimüük suurendanud alkoholi tarbimist, vahendab LSM.

«Tarbijale on see väga mugav viis alkoholi ostmiseks. Tänapäeval on võimalik alkoholi tellida ja kätte saada väga lühikese ajaga diivanilt lahkumata,» rääkis Uršuļskis.