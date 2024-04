Kui läinud kuul selgus, et USA on ärgitanud Ukraina luureameteid lõpetama rünnakuid Venemaa naftatööstuse vastu, siis nüüd kirjutas ajaleht The Washington Post, et sama sõnumi toimetas isiklikult president Volodõmõr Zelenskõile juba veebruari keskel Müncheni julgeolekukonverentsi ajal USA asepresident Kamala Harris.