Ühendkuningriis tahetakse keelata algajatel autojuhtidel kaasreisijate sõidutamine

Ettepaneku piirata värskete sõidukijuhtide õigusi tegi Ühendkuningriigi suurim autokool ja autojuhtide ühendus AA.

«Üks peamisi probleeme, millega tuleb tegeleda, on noorte juhtide, nende kaasreisijate ja teiste õnnetustes osalevate isikute asjatu surm. Ligi 5000 inimest hukkub või saab raskelt vigastada igal aastal õnnetustes, milles osaleb vähemalt üks noor juht,» lausus ajalehele The Times AA president Edmund King.

Lisaks kaasreisijaid puututavale ettepanekule sooviks AA, et noored juhid oleks mõnda aega kohustatud pidama oma liiklemise üle arvestust, tõestamaks, et nad on sõitnud kõigil eri tüüpi teedel.

Piiratud õigustega juhiloa mõtte esitas AA osana oma manifestist enne Ühendkuningriigis järgmisel kuul toimuvaid kohalikke valimisi ja hiljem tänavu peetavaid parlamendivalimisi. Lisaks juhtimisõigusele puudutab dokument ka kütusehindade läbipaistvuse küsimust, maksulangetust elektriautode avalikele laadimispunktidele, paremat teeaukude lappimist ja strateegiat liiklussurmade vähendamiseks.

Briti transpordiministeerium teatas ligi viis aastat tagasi, et kaalub Inglismaal piiratud õigusega algaja juhiloa sisse viimist, kuid plaan pandi ootele 2020. aasta sügisel seoses murega, et see võib osutuda takistuseks noorte töövõimaluste puhul.

Vastusena AA nüüdsele algatusele, ütles ministeerium, et nad pingutavad väsimatult liiklusohutuse parandamise nimel ning muu hulgas on loodud spetsiaalselt noortele meesjuhtidele mõeldud ohutuskampaania ning tellitud on uurimus, mis peaks aitama edaspidi parandada juhioskusi alles liiklemist õppivatel või äsja juhiloa saanud roolikeerajatel.