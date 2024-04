KOHALIK VAADE ⟩ Zelenskõi favoriitkindral on saanud vabad käed tegutsemiseks

Ukraina relvajõudude peastaabi plaanid pole meediale teada, kuid tsiviilvõimu allikad väidavad, et lähiajal on sõdivas Ukrainas oodata senisest laiaulatuslikumat mobilisatsiooni kaitsejõududesse. Kampaania taustaks on ühelt poolt Vene armee üsna edukad rünnakud idarindel ja nende ettevalmistus suuremaks pealetungiks ning teiselt poolt Ukraina armees valitsev mürsupuudus ja meeste madal motivatsioon astuda vabatahtlikult Ukraina relvajõududesse.