ÜLEVAADE ⟩ Trump jõudis pornotähele vaikimisraha maksmisega seoses kohtusse

«Tegu on rünnakuga Ameerika vastu, kunagi varem ei ole midagi sellist juhtunud,» kuulutas Trump eile aadressil 100 Centre Street asuva kohtuhoone juurde jõudes. «Tegu on poliitilise tagakiusamisega. See on juhtum, mis ei oleks pidanud kunagi sündima.»