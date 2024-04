ÜLEVAADE ⟩ Iraani kättemaks valas Lähis-Idas õli tulle

«Kuna tegemist pole kunagi olnud nii otsese vastasseisuga Iisraeli ja Iraani vahel, siis suudeti seni konflikte ohjeldada,» vahendas The New York Times Washingtoni Lähis-Ida Instituudi vanemteaduri Randa Slimi sõnu. «Nüüd siseneme ajajärku, mil kogu regiooni kiskumine lahinguväljale on pidevalt laual ja sõtta võidakse tõmmata ka USA.»