«Tahtsime avada restorani, mis erineks teistest,» ütles ta. «Kliendid saavad loobuda nutiseadmetest, nautides koos mõnusat hetke. Tehnoloogia on muutumas probleemiks – iga viie sekundi tagant pole vaja telefoni vaadata, vaid paljude jaoks on see nagu narkootikum. Nii on võimalus see kõrvale jätta ja head veini juua.»