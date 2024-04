ISW: abi puudumisel on Venemaa pealetung Ukrainale ränk katsumus

ISW tuletab meelde Ukraina luure peadirektoraadi juhi Kõrõlo Budanovi avaldust, et Ukraina väed valmistuvad tõrjuma Venemaa suurpealetungi, mida on oodata mai lõpus või juuni alguses. Budanovi hinnangul on see ilma lääne sõjalise abita katastroofiliselt raske.