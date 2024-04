Zelenskõi allkirjastas Ukraina uue mobilisatsiooniseaduse

«Esiteks tahaksin, et kõik mõistaksid, et meil käib sõda. Meil on sõjaseisukord. Sõjaseisukorra kehtestamisega on käimas mobilisatsioon. Käimas on mobilisatsioon ja seda vastavalt vastavate seaduste tingimustele. Pidevalt sõja algusest peale. Pole midagi uut,» sõnas Zelenskõi läinud reedel vastuseks küsimusele, mid puudutas välismaal viibivate ukrainlaste sõjaväkke sundimist.