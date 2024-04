Peamine põhjus paistab olevat see, et Gruusia Unistus ja selle hall kardinal Bidzina Ivanišvili kardavad lähenevaid valimisi ning on otsustanud oma võimupositsioone kindlustada samasuguse vabaühenduste ja meediaorganisatsioonide mahasurumisega, nagu me oleme seda näinud Venemaal ja veel mitmes riigis.