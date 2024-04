Sõdurid kannavad haavata saanud võitluskaaslasi teinekord üle kuue kilomeetri kaugusel asuvatesse evakueerimispunktidesse jalgsi. Samal ajal on nad tugeva Venemaa suurtükitule all.

Praegu on soomustatud transpordivahendeid nii palju puudu, et kaitsevägi on tõsistes raskustes vaenlaste poolt tabamuse saanud vigastatud meeste lahinguväljalt ära toomisega, kirjutas The Telegraph eile.